Aufgetischt im imperialen Wien

Orthopädieschuster Markus Scheer verbindet klug, was nicht leicht zu verbinden ist: traditionelles Handwerk und moderne Bedürfnisse. Ihm tun Katja und Werner Nussbaumer gleich, die Entwickler des Wiener Straßenbahnsessels. Solides Handwerk trifft innovative Ideen. Auch das Hofmobiliendepot verknüpft geschickt Vergangenheit und Gegenwart. Modemacherin Susanne Bisovsky gibt Einblicke in ihr Archiv der vestimentären Gepflogenheiten.

Kulinarisch führt die Spurensuche ins Museum, in den feinen Salonplafond im MAK, in eine private Küche und in die Wiener Zuckerlwerkstatt. Auch wenn die Wien-Welt zuweilen Bühne ist, sie ist in erster Linie Lebensraum und Zuhause.