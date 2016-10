Laguna Zarte Coming-of-Age-Story von Erika Pluhar

Dass ihr Cousin René sie beim Italienurlaub mangels Traumkörper kalt abblitzen lässt, bricht der 17-jährigen Laura das Herz. Erst einmal will sie einfach nur weg und setzt sich auf einer kleinen Privatinsel in der Lagune von Grado ab....

Tiefgründig, unterhaltsam und voller Leben erzählt Erika Pluhar von den emotionalen Höhen und Tiefen des Erwachsenwerdens. Dabei spricht sie die klassischen Themen wie Aussehen, Identitätsfindung und die Entdeckung der Liebe bei jungen Leuten an. Neben ihrer Arbeit als Drehbuchautorin und Regisseurin besetzte sie sich als reiselustige Oma Bea gleich selbst. Jungtalent Anna Dangel (1988 in Wien geboren) spielt ihre schüchterne Enkelin Laura, die sich den Gehässigkeiten der Oma und ihres Cousins René nicht weiter aussetzen will und auf eine Insel flüchtet. Mit im Cast ist auch Enkel Ignaz Pluhar als sympathischer junger Mann, der sich, trotz attraktiver Freundin, zur pummeligen Anna hingezogen fühlt.



Die Dreharbeiten fanden auf der malerischen Privatinsel Anfora bei Porto Buso und dem Fischerdorf Marano Lagunare in der Lagune von Grado im Frühjahr 2013 statt.