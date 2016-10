heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Bei einem Routineeingriff wurden einem Niederösterreicher Nierensteine entfernt. Doch es gab Komplikationen: die Metallschlinge blieb stecken und durchlöcherte den Harnleiter. Der behandelnde Arzt ist laut Gutachten nicht schuld an dem Unglück. Warum der Patient trotzdem Geld bekam, hat Elke Weiss recherchiert.

Herbstdepression

Die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Und das mal wieder schlagartig um eine Stunde. Denn am kommenden Wochenende steht wieder die Umstellung auf die Winterzeit bevor, in der Nacht auf Sonntag werden die Uhren um eine Stunde zurückgedreht. Und wie jedes Jahr sorgt das für Diskussionen. Ist diese Zeitumstellung überhaupt noch zeitgemäß? Und was macht sie mit Psyche und Körper? Judith Langasch berichtet.