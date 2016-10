heute leben

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Auf der Welt gibt es genügend Wein, nur zu wenig Wein aus Kärnten, so der Tenor der Kärntner Winzer. Die nicht gerade typische Weinbaugegend in Österreich hat sich deshalb große Ziele gesteckt. Unter ihnen sind sehr viele Individualisten die auch einen sehr unkonventionellen Zugang zum Weinbau haben. Wir haben ein Weingut besucht, das voll und ganz mit den Naturgesetzen lebt.

Vor 200 Jahren, auf den Tag genau am 1. Mai 1816, wurde in Salzburg das bayrische Wappen gegen den österreichischen Doppeladler ausgetauscht. Salzburg wurde ein Teil Österreichs. Zum 200-Jahr-Jubiläum geht nun einer der bekanntesten Salzburger überhaupt auf eine filmischen Entdeckungsreise: Herman Maier.

Susanne Stemmer zog hinaus in die Welt um sich selbst zu finden, eine große Reise zu machen und zurück kam sie mit einem Hobby welches ihr Berufsleben definieren sollte. Ihre Liebe zur unterwasser Welt hat die Vorarlbergerin in ihren Fotografen Beruf integriert. Sie ist eine der wenigen die auf hohem Level unterwasser Fotoshootings machen kann.

Stargast: Hansi Hinterseer

Hansi Hinterseer erinnert sich an seine Kindheit in der Wohnstube der Großeltern auf dem Bergbauernhof am Hahnenkamm. Mit den Liedern der neuen CD „Bergsymphonie“ blickt Hansi Hinterseer musikalisch zurück in seine Kindheit. Bei uns im Studio erzählt er wie es damals war.