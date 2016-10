Die Barbara Karlich Show Wer sich selbst nicht liebt, kann auch nicht geliebt werden

Justin 24, Student aus Wien,

wuchs in einem sehr konservativen und katholischen Umfeld auf. Schon in der Volksschule merkte er, dass er „anders ist“, sagt er. "Mit elf Jahren verspürte ich das erste Mal sexuelle Erregung gegenüber anderen Burschen. Ziemlich schnell verstand ich aber auch, dass sich diese Regungen mit meinem Glauben nicht vereinbaren lassen. Deshalb kämpfte ich dagegen an. So spaltete sich nach und nach meine Persönlichkeit: In einen Justin, der lieb, brav und keusch ist und einen zweiten Justin, der schmutzige Gedanken hegt und zu verachten ist." Wie Justin sich nach neun frommen Monaten im Kloster fühlte und wie er heute zu seiner Homosexualität steht, erzählt er in der Sendung.