Die Fremde

Eindrucksvoll mitreißendes Kinodebüt der in Wien geborenen Regisseurin Feo Aladag ('Zwischen Welten'), das beim Deutschen Filmpreis 2011 mit dem Filmpreis in Bronze ausgezeichnet worden ist. Sibel Kekilli ("Gegen die Wand") wurde für ihre herausragende darstellerische Leistung als beste Hauptdarstellerin gewürdigt. 'Die Fremde' war zusätzlich in vier weiteren Kategorien nominiert.