Sturm der Liebe Teil 2558

So nett Adrians Vorschlag auch gemeint sein mag, Clara fühlt sich außer Stande, seiner Bitte Folge zu leisten und seine Trauzeugin bei der Hochzeit mit Desirée zu werden. Die Angst, dass infolgedessen ihre Gefühle für Adrian offenbar werden, lässt Clara in Panik zu einer Notlüge greifen. Wider Erwarten lässt sich Adrian jedoch so leicht nicht abspeisen. Als Clara behauptet, terminlich verhindert zu sein, will er die Trauung ihr zuliebe verschieben. Clara steht mit dem Rücken zu Wand, sollte ihr kein neuer Vorwand einfallen.