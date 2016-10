Zeit im Bild

Die Regierung stellt ein Wirtschaftspaket vor – 350 Mio. Euro für Investitionen, Dazu eine Analyse im Studio / Bundespräsidentschaftskandidat Alexander Van der Bellen hält eine Rede zum Nationalfeiertag / Die UNO spricht von Massakern an der Zivilbevölkerung in Mossul / IS-Anschlag auf eine Polizeischule in Pakistan / Mehrere Verletzte bei einer Explosion in Antalya / Ein neuer französischer Film kommt in die Kinos: „Im Namen meiner Tochter“ / Neue Behandlungsmethode soll die Folgen eines Schlaganfalls verringern / Neue Modelle sollen die mittelfristigen Wetterprognosen und die Unwettervorhersagen verbessern

