Bewusst gesund - Das Magazin

Früherkennung – das ist gerade bei Brustkrebserkrankungen die beste Strategie für möglichst hohe Heilungsraten. Aber welche Methode gibt den Frauen hier die höchste Sicherheit? Abtasten, Mammografie oder Ultraschall sind wertvoll, haben aber immer noch eine relativ hohe Fehlerquote. Manche Tumore können so übersehen werden und noch öfter müssen Frauen zusätzliche Untersuchungen über sich ergehen lassen, weil ein falscher Verdacht aufgetreten ist. Richtig eingesetzt kann die Magnetresonanztomografie – oder kurz MRT – hier eine deutlich größere Sicherheit bringen. Gerade für Frauen mit erhöhtem Risiko ist das entscheidend. Gestaltung: Christian Kugler

Der Beruf des Landarztes erfordert einen ständigen Einsatz, ist deshalb sehr beschwerlich und wurde in den letzten Jahren zunehmend unattraktiver. Immer weniger junge Ärztinnen und Ärzte wollen aufs Land und können sich vorstellen rund um die Uhr für ihre Patienten verfügbar zu sein. Ein Kärntner Landarzt wurde ein ganzes Jahr lang mit der Kamera im Alltag begleitet, seit kurzem ist der Film, der daraus entstanden ist, unter dem Titel „Bei Tag & Nacht – aus dem Leben eines Bergdoktor“ im Kino zu sehen. Bewusst gesund zeigt daraus Ausschnitte.

Lebensumstellung - Diabetes früh bekämpfen

An Diabetes erkrankt man nicht plötzlich. Jahrelang leicht erhöhte Blutzuckerwerte sind bereits erste Anzeichen für die Erkrankung. Deshalb ist für Menschen, die zwar noch nicht die Diagnose Diabetes gestellt bekommen haben, aber bereits unter Prä-Diabetes oder dem so genannten metabolischen Syndrom leiden, eine Umstellung ihres Lebensstils von enormer Bedeutung, um die enormen Spätfolgen der Zuckerkrankheit zu vermeiden. Denn diese Spätfolgen, vor allem die Schädigung von Gefäßen und Nerven, entstehen zu einem großen Teil bereits in der Frühphase der Erkrankung.



Gestaltung: Christian Kugler