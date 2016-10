ZIB

Der Abschluss des Freihandelsabkommen CETA wird verschoben / FPÖ-Obmann Strache hält eine Grundsatz-Rede zum Nationalfeiertag / 3.175 Personen befinden sich mit einem negativem Bescheid in Österreich / In Frankreich wird das Flüchtlingslager in Calais geräumt / Das Geldvermögen der Österreicher beträgt 610 Milliarden Euro