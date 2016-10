Zeit im Bild

Der Abschluss des Freihandelsabkommen CETA wird verschoben – dazu eine Schaltung nach Brüssel / FPÖ-Obmann Strache hält eine Grundsatz-Rede zum Nationalfeiertag / Neue Van der Bellen Wahlplakate / 3.175 Personen befinden sich mit einem negativem Bescheid in Österreich / In Frankreich wird das Flüchtlingslager in Calais geräumt / In Italien soll es nun einen humanitären Korridor für Flüchtlinge geben / In China tagt das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei / Neuer Christoph Ransmayr Roman „Cox oder der Lauf der Zeit“ / Im Burgenland wurde eine 300 Jahre alte Marienstatue wiederentdeckt