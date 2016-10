Pressestunde mit Dr. Sonja Hammerschmid, Bundesministerin für Bildung, SPÖ

Geht in der Koalition doch etwas weiter? Diese Woche hat SPÖ-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid gemeinsam mit ÖVP-Staatssekretär Harald Mahrer das lange verhandelte Schulautonomie-Paket präsentiert. Die Schule soll eigenverantwortlich, leistungsorientiert und kindgerecht werden. Schuldirektoren bekommen demnach mehr Aufgaben und mehr Verantwortung, bis hin zur Auswahl der Lehrer und flexiblen Unterrichtseinheiten. Ein Schritt zu einer zeitgemäßen Schule oder doch nur ein Sparprogramm? Wie begegnet sie der Kritik der Lehrergewerkschaft? Wohin will die seit fünf Monaten amtierende SPÖ-Ministerin die Schule insgesamt entwickeln- Stichwort Gesamtschule, Ganztagsschule? Welche Lösungen hat Hammerschmidt für Migrantenklassen? Und wie beurteilt sie das Klima in der Regierungskoalition?



Die Fragen stellen:



Hubert Patterer

„Kleine Zeitung“



und



Helma Poschner

ORF





Aktuelle Änderungen vorbehalten!