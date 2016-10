Rosamunde Pilcher: Möwen im Wind

Die Architektin Jane will ihre große Liebe David heiraten. Ehe sie ihm von ihrer Schwangerschaft erzählen kann, wird er nach Cornwall gerufen. Sein Vater liegt im Sterben. Er hinterlässt David einen Schuldenberg, sodass er sein Elternhaus verkaufen muss. Aus Angst, Jane nichts mehr bieten zu können, macht David mit ihr Schluss und nimmt in Cornwall eine Stelle als Arzt an. Jane bringt ihren Sohn allein zur Welt und versucht David zu vergessen. Doch das Schicksal scheint andere Pläne zu haben.



Koproduktion ZDF/ORF