"Am 24. Juli wurde zu Mittag ein Mahl für 72 Gäste arrangiert, abends gab es eine neue italienische Oper von Scarlatti, die sehr gelobt wurde, denn sie war wirklich einfallsreich." So konnte man 1768 im "Wiener Diarium" über eine Auftragsoper anlässlich der Hochzeit von Prinz Josef Adam zu Schwarzenberg in Schloss Krumau lesen. Der Komponist, Giuseppe Scarlatti, hatte davor 20 Jahre erfolgreich in Wien gewirkt.