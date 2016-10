Zurück zur Natur Unser Wald - unser Holz

Fast die Hälfte der Fläche Österreichs ist mit Wald bedeckt. Den Bäumen verdanken wir die frische Luft und sie liefern einen wertvollen Rohstoff: Holz. Maggie Entenfellner trifft in "Zurück zur Natur" noch ein Mal Menschen, die sich in ihrer Arbeit mit dem Wald bzw. dem Holz besonders verbunden fühlen. Ihr Weg führt sie durch die Steiermark und in die Wälder des niederösterreichischen Höllentals.

Erich Silberschneider ist Nebenerwerbsweinbauer und stellt in seiner Freizeit den berühmten Klapotetz her. Eine Art Vogelscheuche mit Windrad, die Lärm macht. Familie Silberschneider Eichberg-Trautenburg 62 8454 Arnfels Telefon: 03455 465 fam.silberschneider@aon.at

Eisstockhersteller - Fritz Eckmayr

Fritz Eckmayr ist gelernter Fassbinder. Das Handwerk übt er aber nur mehr in seiner Freizeit, aber mit großer Leidenschaft aus. Er hat sich auf Eisstöcke spezialisiert. Sein Können wird über die Grenzen Österreichs hinaus geschätzt. Das Wildschießen, also Eisstockschießen auf Teichen oder Seen hat in Fitz Eckmayrs Heimat im Eferdinger Becken eine lange Tradition.



