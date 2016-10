Zurück zur Natur Unser Wald - unser Holz

Fast 50% der Fläche Österreichs ist mit Wald bedeckt und jeder von uns profitiert davon, vom Holz genauso wie von der Frischluft. Maggie Entenfellner präsentiert in dieser Sendung noch einmal Menschen, die sich dem wertvollen Rohstoff Holz verschrieben haben und naturbelassene Wälder.

Fassbinder Fritz Eckmayr in Eferding beschäftigt sich mit feinstem Birnenholz, aus dem er traditionelle Eisstöcke herstellt. Der ehemalige Bierführer Adi Neukam hat sich in der Steiermark seinen Traum von einer 100 Jahre alten Brettersäge erfüllt. Erich Silberschneider braucht viele unterschiedliche Hölzer, um in der Südsteiermark die fast vergessenen Klapotetze zu bauen. Und Maggie Entenfellner ist auch zu Gast in den Wäldern des niederösterreichischen Höllentals. Zwischen Schneeberg und Rax ist sie mit dem hiesigen Förster auf den Spuren feinsten Trinkwassers.