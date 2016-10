Natur im Garten Schräglage

Biogärtner Karl Ploberger besucht Susanne Pammer, eine Gartenplanerin, die 50 km südöstlich von Graz in Auersbach wohnt.

Ihr Garten ist 5000m2 groß und schaut nach Susannes eigenen Angaben aus, als ob er immer schon so gewesen wäre. Ihr Garten ist sogar ein Schaugarten - Besucher und Besucherinnen sind herzlichst willkommen.

Im Gartenkalender ist Spätherbst, die perfekte Zeit, um Rosen und Obstbäume zu pflanzen. Karl Ploberger zeigt, wie man alte Tontöpfe sauber bekommt oder womit man neuen Töpfen einen alten Look verpassen kann.

Uschi blüht auf: Leinöl-Lippenbalsam

Zutaten:

1/6 Jojoba- oder Mandelöl

1 TL Bienenwachs-Tropfen

1 EL Leinöl

Ätherisches Melissenöl



Lein begleitet die Menschen schon seit der Steinzeit. Zum einen war er für die Herstellung von Stoffen und Seilen, zum anderen als Öl- und Heilpflanze von großer Bedeutung.



Leinsamen sind für heilende Wirkung bei Problemen mit dem Verdauungsapparat oder bei entzündeten Atemwegen bekannt. Geschrotete Samen, vermischt mit Joghurt, Apfelmus und viel Wasser, helfen schnell und einfach bei Verstopfung.

Ein Umschlag aus zerquetschten, angewärmten Samen lindert Husten genauso wie Hautentzündungen.



Das Leinöl als beste Omega 3-Fettsäure-Quelle ist unumstritten! Außerdem soll es sowohl die Blutfette wieder in Ordnung bringen als auch Herzinfarkten vorbeugen.

Auch für die Lippenpflege hat es sich gut bewährt!



Für ein einfaches Lippenbalsam-Rezept erwärme man 1/6l Jojoba- oder Mandelöl im Wasserbad, gebe 1 TL Bienenwachs-Tropfen dazu und lasse das langsam schmelzen. Schließlich nehme man den Topf vom Herd und gebe 1 EL Leinöl (nicht erwärmt) und ein paar Tropfen rein ätherisches Melissenöl dazu. Den noch flüssigen Balsam fülle man anschließend in Tiegel - so kann man ihn ein paar Monate lang gut aufbewahren.

Übrigens: Leinöl sollte immer im Kühlschrank aufbewahrt werden. Wenn es sich als Lebensmittel nicht mehr eignet, freuen sich auch die Holzmöbel über eine Leinöl-Pflege.