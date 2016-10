Ben Schröder wird beim Spaziergang mit seiner Familie von einem Unbekannten niedergestochen. Am helllichten Tag, vor den Augen seiner Frau Ayumi, seines sechsjährigen Sohnes Taro und zahlreicher Zeugen. Widersprüchliche Beobachtungen und Zeugenaussagen führen dazu, dass sich die aufwändigen Ermittlungen ergebnislos über mehrere Monate ziehen.



Ben Schröder war offenbar ein Zufallsopfer. Zu dieser bitteren Erkenntnis gelangen Batic und Leitmayr gemeinsam mit Fallanalytikerin Lerch. Auch für Ayumi läuft die Frage nach dem Warum ins Leere. Ohne die Wahrheit zu kennen, will die junge Witwe mit ihrem Sohn aber nicht nach Japan zurückkehren. Fast täglich kommt sie aufs Revier, um neue Aussagen zur Tat zu machen. Details, die ihr im Nachhinein eingefallen sind. Batic und Leitmayr geraten an die Grenzen ihres beruflichen Alltags. Dann gibt es ein zweites Opfer.

Hauptdarsteller Udo Wachtveitl (Franz Leitmayr)

Miroslav Nemec (Ivo Batic)

Schauspieler Ferdinand Hofer (Kalli Hammermann)

Lisa Wagner (Christine Lerch)

Stefan Betz (Ritschy Semmler)

Robert Joseph Bartl (Dr. Matthias Steinbrecher)

Jürgen Tonkel (Karl Maurer)

Luka Omoto (Ayumi Schröder)

Leo Schöne (Taro Schröder)

Buch Erol Yesilkaya

Regie Sebastian Marka