Heimat Fremde Heimat

St. B LOKAL v. 13.30 - 14.00 Uhr St. K LOKAL v. 13.30 - 14.00 Uhr St. ST LOKAL v. 13.30 - 14.00 Uhr „Ehe ohne Grenzen“ für binationale Paare // Für „Best of the Rest“ zählt die Wertigkeit von Mensch und Natur // „Weitblicke“ mit Michael Niavarani

Die bewusste Wahrnehmung des Lebens steht bei Elke Oberhauser vom Klagenfurter Verein „Best of the Rest“ im Vordergrund. Nachdem im vergangenen Jahr viele Flüchtlinge auch nach Kärnten gekommen sind, hatte Elke Oberhauser die Idee, sie in ihr Nachhaltigkeitsprojekt einzubeziehen. Tatjana Koren berichtet.

Falls Sie den Verein "Best of the Rest" unterstützen wollen:

Spendenkonto

Raiffeisen Landesbank Kärnten

Kennwort "Best of the Rest"

IBAN: AT62 3900 0000 0101 7581

BIC: RZKTAT2K

