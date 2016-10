ZIB

Bildungsministerin Sonja Hammerschmid will ihr Bildungspaket auch gegen den Widerstand der Gewerkschaft durchsetzen / Telekom-Riese AT&T kauft Medienkonzern Time Warner / Wieder schwere Kämpfe in Aleppo / Ausschreitungen in Flüchtlingslager in Calais / Der französische Film „Frantz“ kommt in unsere Kinos