Hohes Haus Das Parlamentsmagazin

Fall für den Arzt

„Traumberuf Arzt“, „Götter in Weiß.“ Das war einmal. „The Times They Are a-Changin‘“ – Die Zeiten ändern sich, singt Bob Dylan. Das gilt auch für den Stand der Mediziner und so nimmt heute kaum noch einer das Wort vom Traumberuf Arzt in den Mund, speziell nicht am Land. Dort finden viele Gemeinden keinen Nachfolger für ihren Gemeindearzt. Eine paradoxe Entwicklung; denn obwohl immer mehr Mediziner ausgebildet werden, zieht es immer weniger Jungärzte aufs Land. Franz Renner war in Landgemeinden und hat sich nach den Gründen für diese Entwicklung umgehört.