Zeit im Bild

Die spanischen Sozialisten dulden die Rajoy-Regierung – damit sind Neuwahlen abgewandt - Dazu eine Live-Schaltung nach Madrid / Kanada will bis morgen von der EU eine Entscheidung in Sachen CETA / Nach dem Brexit überlegen viele Finanzunternehmen aus London abzuwandern / Bildungsministerin Hammerschmid verteidigt ihr Schulpaket gegen die Kritik der Gewerkschaft / Nachdem die Unterhaltsbevorschussung in den letzten zehn Jahren nicht erhöht wurde, fordern Frauenvertreter eine Anhebung / Ungarn gedenkt des Aufstandes 1956 - Dazu eine Schaltung nach Budapest / Im Irak hoffen die Christen nach der Rückeroberung auf eine Rückkehr in ihre Heimat / „Pension Schöller“: Premiere am Wiener Burgtheater