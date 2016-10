Erlebnis Österreich Die Fidelen Mölltaler - Eine Legende tritt ab

"Die Fidelen Mölltaler" haben als die geborenen "Bühnenmusikanten" in den vergangenen 45 Jahren Millionen Menschen begeistert. Anfangs spielten sie in ihrer engeren Heimat, dann in der Schweiz, wo sie den Schritt von der Amateur- zur Profitruppe wagten und schließlich brachten sie ihre Musik auf Tourneen bis in die entlegensten Winkel dieser Welt. Mit dem Lied "Warum nur, das frag ich dich" begründete Huby Mayer 1979 auch ein neues Genre, nämlich den "Volkstümlichen Schlager". Gewohnt, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, haben sich die "Fidelen Mölltaler" nun entschlossen, nach 45 Jahren vom aktiven Bühnengeschehen abzutreten und "in Pension" zu gehen. Im "Erlebnis Österreich" erinnern sich die 5 Musiker bei einer gemeinsamen Wanderung auf den Stoissispitz im Kärntner Mölltal an das gemeinsam Erlebte, an ihre Erfolge und natürlich präsentieren sie noch einmal ihre beliebtesten Musiktitel.