Miriam ist aus Deutschland zurückgekehrt und versucht vergeblich, dem an den Rollstuhl gefesselten Stefan einen Sinn im Leben zurückzugeben; ihre Beziehung droht unter der psychischen Belastung zu zerbrechen. Indessen regelt Stefan gegen den Willen seines Vaters die Überschreibung seines Anteils an der Farm auf Miriam und begeht mit einem Kleinflugzeug Selbstmord. Miriam will sofort nach Deutschland abreisen, lässt sich von Stefans Vater, der sie inzwischen schätzen gelernt hat, jedoch mit der Einladung zur Mitübernahme der Farm umstimmen. Schließlich gesteht Miriam Jo ihre Liebe. Jos Bindungsangst einerseits und die Offenbarung einer ehemaligen Geliebten stürzen ihn in einen schweren Konflikt.

Koproduktion BR/ORF

Hauptdarsteller Heiner Lauterbach (Jo)

Julia Stemberger (Miriam)

Hannelore Elsner (Denise)

Bernhard Schir (Stefan)

Hans-Michael Rehberg (Bernhard)

Monica Bleibtreu (Susan)

Friedrich von Thun (Carl Houwer)

Renée Soutendijk (Jane)

Buch Gabriela Sperl

Regie Xaver Schwarzenberger