Bürgeranwalt

Taxifahrer verweigern Mitnahme von Assistenzhunden, Enteignung durch die ASFINAG und in Sachen "Verluste wegen Polizeisperren" haben wir nachgefragt. Das sind die Themen unserer kommenden Sendung.

Dass Taxifahrer blinde Fahrgäste mit Blinden-führhunden mitnehmen, ist nicht selbstverständlich: Die Regelungen in den neun Bundesländern sind sehr unterschiedlich und reichen von der verpflichtenden Mitnahme zum generellen Verbot. Aber selbst dort, wo es verpflichtend wäre, stimmt nicht jeder Taxifahrer dem Transport von Assistenzhunden zu, kritisieren Betroffene.

VERLUSTE WEGEN POLIZEISPERREN Nachgefragt

Im Sommer 2015 wurde im Palais Coburg in der Wiener Innenstadt das Atomab-kommen mit dem Iran verhandelt.



Mehrere Wochen lang war das Areal um den Verhand-lungsort Sperrzone. Die Geschäfte dort konnten von Kunden kaum mehr erreicht werden und verzeichneten Umsatzeinbußen, klagten damals die betroffenen Geschäftsleute und forderten Schadenersatz. Was hat sich in der Zwischenzeit getan?