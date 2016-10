ZIB

Doch noch Chance auf CETA, in Brüssel wird weiterverhandelt – dazu eine Schaltung / Die USA wollen die Türkei in die Befreiung Mossuls mit einbeziehen / Machtkampf in Venezuela / Trauer in Thailand um den toten König / Immer mehr Frauen beim Bundesheer / 15-Jähriger in Oberösterreich von Zug getötet / „Welcome to Norway“ – eine Flüchtlingskomödie