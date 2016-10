Zeit im Bild

Die CETA-Verhandlungen gehen nun doch weiter - Dazu eine Schaltung nach Brüssel / Die USA unternehmen Bemühungen, die Türkei in die Irak-Offensive einzubinden - Dazu eine Schaltung nach Washington / Krise in Venezuela wird immer größer, nachdem Referendum verboten wurde / Die Tiroler SPÖ hat eine neue Chefin: die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik / Das österreichische Bundesheer will seinen Frauenanteil von zwei auf zehn Prozent erhöhen / Immer mehr Menschen müssen zu Wahlärzten gehen / Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels geht an die Journalistin Carolin Emcke