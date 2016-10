Land und Leute

Dieses Mal in Land und Leute:

Die Wahl zum „Land und Leute Favoriten 2016“ beginnt – den Auftakt machen die Bäuerinnen in der Schule Aktion in Kärnten und ein innovativer Gemüsebauer aus dem Burgenland. Eine Bäuerin aus der Steiermark kocht Köstliches mit Holler und Kürbis und wir zeigen wie vielfältig Niederösterreichs Speieseöl-Palette ist.

Innovativ und initiativ: Wer wird „Land und Leute"-Favorit 2016? Das TV-Magazin „Land und Leute" stellt in vielen Reportagen bäuerliche Betriebe und Initiativen vor, die innovative und authentische Leistungen im ländlichen Raum erbringen. Aus sechs Projekten wird in den kommenden Wochen nun vom Publikum der „Land und Leute"-Favorit 2016 gewählt.



Kandidat 1: Die „Bäuerinnen in der Schule“-Aktion in Kärnten.



oder



Kandidat 2: Der Gemüsebauer aus Frauenkirchen im Burgenland.



Kandidat 1: Die „Bäuerinnen in der Schule“-Aktion in Kärnten. Bäuerinnen besuchen örtliche Schulen und wollen schon den Kleinsten altersadäquat vermitteln, woher die Jause kommt – z.B. mit einem liebevoll gestalteten Erntedankwagen oder einem kleinen Kälbchen.



Kandidat 2: Der Gemüsebauer aus Frauenkirchen im Burgenland. Erich Stekovics besitzt die weltweit größte Sammlung an Tomatensaatgut und baut hunderte Chilli- und Paprikasorten an. Diese werden frisch verarbeitet und haltbar gemacht – wie das funktioniert, können Interessierte in Workshops an sogenannten Erntetagen lernen.



Herbstlicher Genuss vom Garten. Im Rahmen der Beitragsreihe „Bäuerinnen und ihr Garten“ bereitet Ernestine Wagist in der Steiermark köstliche Gerichte mit Holler und Kürbis aus eigener Ernte zu.



Ernteschäden in Millionenhöhe. Frost, Hagel und Überschwemmung haben in den vergangenen Monaten weite Teile der Landwirtschaft schwer in Mitleidenschaft gezogen; besonders betroffen waren die Steiermark, das Burgenland und Niederösterreich.



