Den Traum vom Einfamilienhaus mit Garten hat wohl jeder schon einmal geträumt. Doch so eine Immobilie ist für Normalverdiener immer weniger erschwinglich. In den Ballungsräumen, von Wien bis Bregenz wird Wohnraum immer knapper und teurer. Je weiter man sich von den größeren Städten entfernt, desto günstiger werden die Immobilienpreise, dafür steigen die Distanzen zum Arbeitsplatz. ECO zeigt, was der Traum vom Haus mit Garten derzeit in verschiedenen Regionen Österreichs kostet und wo es noch Schnäppchen gibt. Bericht: Hans Hrabal