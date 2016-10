heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Diese Woche haben wir die vier Nominierten zum Klimaschutzpreis 2016 in der Kategorie "Landwirtschaft" vorgestellt. Zwischen 18.30 und 20.00 Uhr können Sie telefonisch Ihrem Favoriten eine Stimme geben, oder Sie stimmen im Internet ab. Die nominierten Projekte sind: 01 „Labonca Biohof“ 0821 205 522 - 01 (€ 0,20/Anruf) 02 „Umwelt-Vorzeigeprojekt: Bio-Landwirt“ 0821 205 522 - 02 (€ 0,20/Anruf) 03 „Ein starkes Pferd für den Klimaschutz“ 0821 205 522 - 03 (€ 0,20/Anruf) 04 „Eisgreissler“ 0821 205 522 - 04 (€ 0,20/Anruf) HINWEIS: Pro Telefonanschluss werden in der Zeit von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr bis zu drei Anrufe gezählt. Ein Anruf kostet € 0,20.

Wer ein Grundstück kauft, schaut erst einmal ins Grundbuch - wer ist Eigentümer, ist es belastet, und wie gross ist die Fläche. Das Grundbuch ist quasi ein Dokument und behördlich geprüft - oder etwa nicht? Sonja Hochecker hat einen Steirer getroffen, der den Angaben im Grundbuch vertraut hat, und in die Irre geführt wurde.

Schwedenöfen

Kaminöfen, auch Schwedenöfen genannt, sind gerade in der Überganszeit zum Winter sehr beliebt. Sie geben schnell angenehme Wärme ab und mittlerweile sind diese Öfen in jedem Baumarkt zu erschwinglichen Preisen erhältlich.

Aber wie alles, was mit Feuer zu tun hat, sind auch diese Öfen mit einer gewissen Vorsicht zu behandeln. Schnell kann aus diesem schönen Wärmespender ein brandgefährliches Objekt entstehen.

Vanessa Böttcher zeigt heute, worauf man bei dem Kauf eines Schwedenofens achten sollte und wie dieser richtig angeschlossen und befeuert wird.