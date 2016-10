heute leben

Durch die Sendung fürht Verena Scheitz

In Wien gibt es den Verein "emotion" ,der sich um Kinder und Jugendliche in Krisenzeiten kümmert, sei es nach einer schweren Erkrankung oder einer Behinderung. Mit Hilfe von Tieren wird ihnen neue Kraft, Hoffnung und auch Lebensmut wieder zurückgegeben.

Mühlen sind meist berühmte Nebendarsteller in Sagen und Märchen und man verbindet sie auch mit dem Erscheinen von Feen, Wassergeistern und Kobolden. Seit einigen Jahren erwecken sie zunehmend Begehrlichkeit vor allem bei jungen Menschen als Zweitwohnsitz oder als ein exklusives Zuhause. Mühlen haben eine uralte Geschichte, Mühlen haben Poesie, und Mühlen sind auch am Immobilienmarkt wieder im Gespräch.

Wir stellen ihnen jetzt den besten Sommeliers des Landes vor. Der junge Mann kommt nicht aus einer typischen Weingegend , Matthias Pitra ist gebürtiger Welser und begonnen hat seine Karriere auch in einem Landgasthof bei Linz. Danach war er im Noma, dem weltbesten Restaurant in Dänemark. Vor einem Jahr hat es ihn dann nach Wien gezogen. Hier ist Matthias Pitra für die Weinkarte im vegetarischen Sternerestaurant Tian verantwortlich.

Martin Wieland sorgt für "Nackte Tatsachen" in der österreichischen Presse sowie in Hochglanzmagazinen. Gestern Abend hat er in seiner Heimatstadt seinen neuen Bildband vorgestellt.

Stargäste: Lady Sunshine & Mister Moon

Seit heute ist ihre erste CD auf dem Markt, morgen wird sie offiziell in Wien präsentiert. Mit ihrer Musik nehmen sie uns mit in eine Zeitreise in die Vergangenheit, in die goldene Ära des deutschen Schlagers. Wer? Lady Sunshine & Mister Moon.