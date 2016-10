Der Bergdoktor Vergiftungserscheinungen

Am Gruberhof ist ein Feuer ausgebrochen. Lilli und ihr Schulfreund Paul sitzen in der brennenden Scheune fest. Zwar gelingt es in letzter Sekunde, die Kinder aus der Gefahrenzone zu bringen. Überraschenderweise weigert sich Pauls Mutter aber, ihrem Sohn die dringend benötigte ärztliche Hilfe zukommen zu lassen. Sie vertraut allein auf alternative Heilkräfte. Martin, der das Leben des Buben bedroht sieht, schlittert in einen Konflikt mit dem Gesetz und seinem Gewissen.



Koproduktion ZDF/ORF