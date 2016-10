Columbo - Mord in eigener Regie ("Columbo - Make a Perfect Murder")

Kay Freestone ist die rechte Hand des Fernsehmanagers Mark MacAndrews und seine heimliche Geliebte. Als Mark ein interessantes Jobangebot in New York erhält, glaubt Kay, in seine Fußstapfen treten zu können. Doch Mark hat andere Pläne. Frustriert lockt Kay ihren Liebhaber in eine tödliche Falle. Ihr auf den ersten Blick lupenreines Alibi hält Columbos Ermittlungen nicht stand.