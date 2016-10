Universum History Die Suche nach Hitlers Atombombe

Die Produktionsst├Ątten des NS-Regimes

die neuesten Forschungsergebnisse dieses bis heute aktuellen Themas und versucht, die Wahrheit über den Stand der deutschen Kernwaffenforschung mehr als 70 Jahre nach Kriegsende ans Licht zu bringen.



Ein Ereignis erschüttert die Welt: Amerikanische Truppen werfen am 6. August 1945 die erste Atombombe über bewohntem Gebiet ab. Ihr Ziel: die japanische Hafenstadt Hiroshima. Drei Tage später trifft eine weitere Atombombe die japanische Stadt Nagasaki. Die Folge – unendliches Leid: Die beiden Atombomben töten mehr als 100.000 Menschen sofort. US-Wissenschafter hatten den Bau der Atombombe in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs massiv vorangetrieben, um Hitler-Deutschland zuvorzukommen. Denn seit einiger Zeit kursierten Gerüchte, wonach Wissenschafter des NS-Regimes enorme Fortschritte bei der Entwicklung der neuen Vernichtungswaffen gemacht haben. Als die Alliierten in den letzten Kriegstagen nach Nazi-Deutschland und in die von den Nazis besetzten Gebiete vorrücken, suchen sie intensiv nach Produktionsstätten der vermeintlichen „Wunderwaffe“. An mehreren Standorten werden sie fündig – in unterirdischen Fabrikationsanlagen für Raketen und neuartige Flugzeuge.