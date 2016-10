Sturm der Liebe Teil 2557

Ihre seltsamen Kapriolen Adrian gegenüber haben Clara gezeigt, dass es höchst an der Zeit ist, reinen Tisch zu machen. Er soll endlich erfahren, dass sie ihn liebt! So löblich der Sinneswandel auch sein mag, er scheint zu spät zu kommen. Ohne Claras Wissen hat Adrian mittlerweile um Desirées Hand angehalten. Desirée schwebt im siebenten Himmel und sieht in der Hochzeit eine Chance, ihre Vergangenheit endlich ruhen zu lassen. Als Clara vermeintlich erfreut reagiert, prescht Adrian mit einer großen Bitte vor.