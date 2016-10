ZIB

Noch keine fixe Entscheidung zu Handelsabkommen mit Kanada, CETA. Dazu eine Liveschaltung zum EU-Gipfel nach Brüssel / Scharfe Kritik von US-Präsident Obama an Donald Trump / Spektakuläre Aufholjagd der Austria in Rom / Kostbare Schriften in der Nationalbibliothek zu sehen

Die ZIB auf Facebook