ZIB 2

ORF-Reporterlegende Friedrich Orter zur Strategie des IS

Die Terrormiliz IS gerät in Mossul immer stärker unter Druck. Laut UNO haben IS-Kämpfer hunderte Familien aus umliegenden Dörfern in die Stadt verschleppt, um die Offensive aufzuhalten. ORF-Reporter Karim El-Gawhary berichtet dazu in seiner Reportage aus einem Gebiet, das der IS erst vor kurzem aufgegeben hat. Ist die Terrormiliz also tatsächlich schon auf dem Rückzug, oder bereitet sie sich – wie heute in Kirkuk – auf massive Gegenschläge vor? Dazu live im Studio, der langjährige ORF-Kriegsreporter Friedrich Orter.