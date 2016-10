Gomorrha - Die Serie Das erste Mal

Die Polizei beschlagnahmt im Hafen Neapels eine große Menge Drogen. Da die Beamten kaum suchen mussten, steht für Mafiaboss Pietro Savastano außer Frage, dass es unter seinen Leuten einen Verräter gibt. Dem nicht genug, sorgt Pietros Sohn Gennaro durch unreife Allüren für Aufruhr auf den Straßen. Pietro ist gezwungen, hart durchzugreifen und droht der Polizei in die Hände zu fallen. Um sein Lebenswerk zu sichern, beauftragt er Ciro, Gennaro eine Tat verüben zu lassen, die erweisen soll, ob sein Sohn trotz seiner Jugend bereits in der Lage ist, in seine Fußstapfen zu treten.