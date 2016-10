Brutal. Authentisch. Faszinierend. Die auf dem Tatsachenroman von Robert Saviano basierende Serie aus Italien gibt einen schonungslosen Einblick in die brutale Welt der Camorra in Neapel...

SCHLUSS MIT MAFIA-ROMANTIK!

Robert Saviano, der Autor des Bestsellers "Gomorrha"(2006), der sich über 10 Millionen Mal verkaufte, war an der Entwicklung der Drehbücher beteiligt und wirft anhand eines fiktiven Clans einen schonungslosen Blick auf die Machenschaften der neapolitanischen Mafia.

Gewalt, Ehrenkodex, Loyalität, Verrat, und die über alles stehende Familie, dazu die Veränderungen in Zeiten globalisierter Märkte: in der Welt des organisierten Verbrechens offenbart sich, laut Saviano, "die Mechanik des Bösen". Auch der Zuseher wird sich nur schwer der Faszination entziehen können.