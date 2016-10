Seitenblicke

*Erinnerungen an das Jahr 1956

Im ORF Funkhaus in der Argentinier Straße in Wien wurde die Dokumentation „Menschen und Mächte-Flucht in die Freiheit – 60 Jahre Ungarnaufstand“ präsentiert, die in ORF 2 und am Samstag in ORF III ausgestrahlt wird. Wir sprachen mit Zeitzeuginnen über die damaligen dramatischen Ereignisse und die Parallelen zu heute.