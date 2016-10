STÖCKL. Barbara Stöckl im Gespräch mit:

Er ist der Mann hinter Tennis-Ass Dominic Thiem: Günter Bresnik. Der 55-jährige Erfolgscoach, der bereits mit Boris Becker und Horst Skoff gearbeitet hat, betreut Österreichs Tennis-Star seit seinem achten Lebensjahr und führte den jungen Niederösterreicher mit großer Ausdauer und Akribie bis an die Weltspitze. In STÖCKL. erklärt Günter Bresnik seine „Dominic-Thiem-Methode“.



Junge Talente sind auch das Business von Sandra Thier. Die Journalistin und Gründerin einer Produktionsfirma für Online-Video-Marketing hat sich auf das Management von Video-Bloggern spezialisiert. „YouTube“-Stars lassen an ihrem Alltag teilhaben und sind die neuen Idole der Teenager. Wie wird man via Internet zum viel umworbenen Star?



Tara Shirvani ist gerade einmal 30 Jahre jung und jettet für ihren Beruf um die Welt. Die Ökonomin arbeitet bei der Weltbank in Washington DC. Die Wienerin mit iranischen Wurzeln hat an den renommierten Universitäten Cambridge und Oxford studiert und befasst sich seit 2013 als Infrastrukturspezialistin mit Projekten rund um Klimawandel und Transport im Nahen Osten und in Afrika.



Chris Lohner ist als Autorin, Moderatorin und Schauspielerin ein Bühnenmensch. Seit über 40 Jahren ist sie Teil der schillernden Medienwelt in Österreich. Kürzlich feierte sie ihr 10-jähriges Solo-Bühnen-Jubiläum. Nun hat die 73-Jährige die „Wolllust“ gepackt und erzählt in ihrem 5. Solo-Programm von Jugendsünden, einstigen Tabus und Verstrickungen des Lebens.