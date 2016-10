heute konkret

Selbstfahrende Fahrzeuge | Hasspostings | Morsche Strommasten | Klimaschutzpreis 2016

Durch die Sendung f├╝hrt Claudia Reiterer

Selbstfahrende Fahrzeuge 10 Personen haben Platz im neuen selbstfahrenden Bus, der in der Stadt Salzburg erfolgreich getestet wurde. Weitere Einsatzgebiete des selbstfahrenden Busses getestet werden.

Wird die nahe Zukunft so aussehen, dass immer mehr automatisierte Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sind? Judith Langasch hört sich heute um, wie künftig unser öffentliches Verkehrsnetz aussehen könnte.

Hasspostings Das vermeintlich anonyme Netz macht es vielen Menschen leicht ihren Unmut publik zu machen und auch ihren Hass auf alles Mögliche zu posten.

Ob Hasspostings im Netz strafbar sind, ist pauschal schwer zu beantworten. Um den Tatbestand der Verhetzung festzustellen muss jede Äußerung im Einzelnen beurteilt werden. Man muss den Tätern nachweisen, dass sie Menschen absichtlich schwer in ihrer Würde verletzt haben was in der Praxis oft schwierig ist. Rechtlich klarer geregelt sind Beschimpfungen die gegen den Persönlichkeitsschutz verstoßen, wie Vanessa Böttcher berichtet.

Morsche Strommasten Freileitungsmasten, also Strommasten, davon stehen allein in Wien zehntausende! Einige dieser Masten sind aus Holz, so wie in der Marangasse im 22.Bezirk. Je nach Imprägnierung halten solche Holzmasten maximal etwa 40 Jahre. Die Masten in der Marangasse stehen dort aber schon seit den 1930er Jahren, und sind dementsprechend mitgenommen, wie Bewohner vor kurzem erschrocken feststellen mußten. Auf der Suche nach einem Zuständigen hat ein Ehepaar dann so manche Überraschung erlebt - Onka Takats mit der ganzen Geschichte.