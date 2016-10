heute leben

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Pater Ferdinand Karer hat das kirchliche „Jahr der Barmherzigkeit" zum Anlass genommen, 2 Monate lang von Oberösterreich nach Rom zu pilgern, sich die neuen Grenzen am Brenner anzusehen und interessante Menschen kennenzulernen.

Aus Alt mach Neu, so das Ansinnen der Menschen die sich mit Upcycling beschäftigen. Dinge, die ihre Funktionalität verloren haben, werden mit Idee und Kreativität zu neuen Gebrauchsgegenständen verwandelt. Auch aus kleinen feinmechanischen Teilen kann Neues und Schönes entstehen.

Vienna Greeters

Es gibt Wiener und Wienerinnen, die von ihrer Stadt oder dem Bezirk in dem sie wohnen, so angetan sind, dass sie ihre Begeisterung unbedingt teilen möchten. Kostenlos und ehrenamtlich versteht sich. Sie nennen sich "Vienna Greeters", also Wien-Begrüßer, und führen Interessierte durch ihr persönliches Wien.