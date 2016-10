Sturm der Liebe Teil 2556

Clara schlittert in ein immer größeres Dilemma. Einerseits freut es sie, dass ihre Freundschaft mit Adrian so gut gedeiht und sie einander alles erzählen. Zugleich überfordert Clara die wachsende Vertrautheit aber. Deutlich zutage tritt ihre Zerrissenheit, als Adrian einen Rat braucht und von Clara wissen will, ob er Desirée heiraten soll. Als ihr Adrian anschließend ein Ultraschallbild seines Kindes mit Desirée präsentiert, fühlt sich Clara endgültig in die Ecke gedrängt und reagiert auf eine Weise, die sie selbst irritiert.