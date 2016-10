Um Amokläufe zu verhindern haben einige US-Bundesstaaten an ihren Schulen eine sogenannte ´Null-Toleranz´-Politik eingeführt, doch die Polizei legt ihren Auftrag oft weit umfangreicher aus als ursprünglich angedacht.

Bewaffnete Polizeieinheiten patrouillieren in Schulen, inspizieren Klassenzimmer und Pausenhöfe und verhaften jedes Jahr zigtausende Schulkinder, etwa weil sie Spritzpistolen mithaben oder wegen geringfügiger Disziplinarverstöße wie Kaugummikauen, zu spät zum Unterricht kommen oder weil sie zurückreden. Einmal in den Mühlen des US-Justizsystems bleibt ihre Festnahme aktenkundig. Das WELTjournal Spezial erörtert die Debatte um die umstrittene Null-Toleranz-Politik und zeigt wie - anstatt Kriminalität an Schulen zu unterbinden - oftmals normales kindliches Verhalten kriminalisiert wird - mit unabsehbaren Konsequenzen für den weiteren Lebensweg.