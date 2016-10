Menschen & Mächte Flucht in die Freiheit

Studentendemonstration am 23. Oktober 1956

Eine Demonstration von Studenten in Budapest löst am 23. Oktober 1956 eine dramatische Revolte gegen ein kommunistisches System der Unterdrückung und Bevormundung aus. Es kommt zu einer frühen Machtprobe im Kalten Krieg. Als die Sowjetarmee den Aufstand am 4. November niederschlägt, verlassen 180.000 - 200.000 Menschen ihre Heimat in Richtung Westen.