Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Pflegeausbildung

Flucht in die Freiheit-60 Jahre Ungarnaufstand 1956, fast genau 60 Jahre ist es her als in Ungarn Demonstrationen begonnen haben, die sich zum Volksaufstand gegen das kommunistische System entwickelten.

Gespräch mit Andreas Pfeifer Andreas Pfeifer ORF

TV-Tipp:

Menschen & Mächte

ORF2 22:30

Sonderschule Lienz will Charts stürmen Sie haben ein hochgestecktes Ziel, die Schüler der Sonderschule Lienz: Mit einem Hitverdächtigen Song wollen sie in die Charts. Ein Betreuer hat den Song mit den beeiträchtigten Kindern aufgenommen. Ein Video-Clip wurde produziert - ein Kinofilm ist in Arbeit. Jetzt gehts an die Vermarktung.

Mag. Sonja Burghard Freie Radikale und Antioxidantien hört man immer wieder. Freie Radikale sollen für den Alterungsprozess verantwortlich sein, aber auch die Ursache für chronische Krankheiten. Antioxidantien dämmen sie ein. Welche Stoffe das sind und wie man sie am besten zu sich nimmt. Dazu ist wieder Apothekerin Mag. Sonja Burghard im Studio.

Wein und Basalt Die Weintrauben sind schon längst reif und jetzt werden auch die letzten geerntet. Winzer, die die Trauben bis jetzt hängen haben lassen, wollen mehr aus ihnen herausholen. Dabei spielt auch das Terroir eine wichtige Rolle. Wir haben eine dieser besonderen Lagen im Südoststeirischen Vulkanland besucht.

Gerald Pichowetz neuer Indendant in Mörbisch Die Seefestspiele Mörbisch bekommen ab 2018 eine neue Leitung. Nach Dagmar Schellenberger wird Gloria-Theater-Besitzer, Regisseur und Schauspieler Gerald Pichowetz Intendant der Operetten-Bühne am Neusiedlersee.

Ehrung Heinz Zednik Der Opernsänger Heinz Zednik ist seit mehr als 50 Jahren Mitglied der Wiener Staatsoper und hat auch auf großen internationalen Bühnen gesungen, wie der Metropolitan Opera New York, der Mailänder Skala und in Bayreuth. Unter anderem gehört auch Johann Strauss zu seinem Repertoire - deshalb gab es für ihn einen besonderen Preis.

Modeschau mit Wolfgang Reichl Glamour pur: Pailletten erzielen tolle Effekte und machen aus Röcken, Kleidern oder Taschen wahre Eyecatcher. Wer in den Pailletten Looks glänzen möchte oder doch nur glitzernde Akzente setzen möchte ist bei „heute leben“ genau richtig. Unser Fashion- und Trendscout Wolfgang Reichl präsentiert die Vielfalt der Pailletten in der Herbst-/Wintermode.

Stargast: Chris Lohner Die Ex-Fernsehsprecherin, Modell, Schauspielerin und Autorin Chris Lohner ist mit einem neuen Programm unterwegs, und das heißt Wollust.