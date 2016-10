heute konkret

Durch die Sendung f├╝hrt Martina Rupp

Teppichreinigung

1.400,- Euro für rund 4 qm2 Teppiche – so viel hätte ein Teppich-Reiniger in Wien von einer verdutzen Heute Konkret-Seherin fürs Teppichwaschen verlangt. Das, so bestätigen Branchen-Kenner, sei extrem überteuert und weit mehr als das Zehnfache des üblichen Preises. Konsumentenschützern sind die Methoden, wie manche Teppichreinigungsfirmen mit Kunden umgehen, bekannt. Sie raten dringend zu Preisvergleichen.