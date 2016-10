Luxus und mehr Stefan Sagmeister

Der Vorarlberger Stefan Sagmeister studierte Grafik und Design an der Universität für Angewandte Kunst in Wien. 1993 gründete er in New York sein eigenes Unternehmen und ist mittlerweile nicht nur in der Szene ein Star. Er arbeitet für viele renommierte Institutionen, schuf Plattencover u.a. für die Rolling Stones und bekam dafür zwei Grammys. Er sagt, dass „Luxus irgendetwas ist, das ich mir leiste und das mich auch etwas kostet.“