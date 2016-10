ZIB 2

Krisendiplomatie in Berlin

Kreml-Chef Wladimir Putin trifft Angela Merkel das erste Mal seit Beginn der Ukraine-Krise. Das Verhältnis Russlands zum Westen ist so schlecht wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Die Erwartungen an das Gipfeltreffen sind gedämpft. Auch das Verhalten Russlands in Syrien belastet das Verhältnis zwischen Moskau und dem Westen so schwer belastet, dass von einem neuen "Kalten Krieg" die Rede ist. Das Treffen soll ein Weg aus der Krise werden. Dazu Schaltungen zu unseren Korrespondenten in Berlin, Erbil im Irak und Moskau.